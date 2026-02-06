Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Fenerbahçe yönetiminden taraftarı sevindiren Anderson Talisca haberi geldi.
Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda mutlu sona ulaştı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Nassr'dan kadroya katılan Brezilyalı futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Talisca için yönetim harekete geçti.
Yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, bu anlaşmayı kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ
Fenerbahçe'de mutlu olduğu belirtilen Anderson Talisca'nın, yeni sözleşme kapsamında maaşında yüzde 30 oranında indirimi kabul ettiği ifade edildi.
TARAFTARIN EN GÜVENDİĞİ İSİM
Brezilyalı yıldız, şu ana kadar tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 55 maça çıkarken 29 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bu sezon sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu konumunda bulunan Talisca, teknik heyetin ve taraftarların en güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
ÜLKESİNİN BASININA KONUŞMUŞTU
Talisca, geçtiğimiz haftalarda Brezilya basınına verdiği röportajda, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada en az iki yıl daha kalmak istiyorum. Sonrasında ülkeme dönme planım var" ifadelerini kullanmıştı.
