Okan Buruk'un kararı: Sallai her yerde!

Galatasaray'da Sacha Boey hamlesinin ardından gözler bir diğer merak edilen isim Roland Sallai'ye çevrildi.
Sarı-kırmızılı ekipte son dönemde özellikle sağ bekte sergilediği performansla dikkat çeken Macar futbolcu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Roland Sallai'nin ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olan Teknik Direktör Okan Buruk'un, tecrübeli oyuncuyu "joker" olarak değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Buruk'un, Sallai'yi maçın gidişatına göre farklı bölgelerde kullanmayı düşündüğü kaydedildi.
Galatasaray'da Sallai'nin; sağ bek ve sol bekin yanı sıra orta saha ve kanatlarda da alternatif bir isim olması hedefleniyor.
28 yaşındaki Macar yıldız, bu sezon 30 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 6 asist yaptı.
