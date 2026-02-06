06 Şubat
Okan Buruk'un kararı: Sallai her yerde!

Sacha Boey'in transferi sonrası durumu merak edilen Roland Sallai, ikinci yarıda 'joker' olarak kullanılacak.

calendar 06 Şubat 2026 10:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sacha Boey hamlesinin ardından gözler bir diğer merak edilen isim Roland Sallai'ye çevrildi.

Sarı-kırmızılı ekipte son dönemde özellikle sağ bekte sergilediği performansla dikkat çeken Macar futbolcu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Roland Sallai'nin ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olan Teknik Direktör Okan Buruk'un, tecrübeli oyuncuyu "joker" olarak değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Buruk'un, Sallai'yi maçın gidişatına göre farklı bölgelerde kullanmayı düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray'da Sallai'nin; sağ bek ve sol bekin yanı sıra orta saha ve kanatlarda da alternatif bir isim olması hedefleniyor.

28 yaşındaki Macar yıldız, bu sezon 30 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
