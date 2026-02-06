06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

N'Golo Kante transferinde "yüzde 1" detayı: 14 milyon TL'lik "Geleceğe Umut"

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, "Geleceğe Umut" projesine 275 bin euro (14 milyon TL) bağış yaptı.

calendar 06 Şubat 2026 09:45
Fotoğraf: Fenerbahce.org
N'Golo Kante transferinde 'yüzde 1' detayı: 14 milyon TL'lik 'Geleceğe Umut'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chelsea'de oynadığı dönemde futbolculara kesilen cezalar yardım kampanyalarında kullanıldığı için bilerek idmanlara bir dakika geç çıkan ve ceza ödeyen N'Golo Kante, yeni kulübü Fenerbahçe'nin "Geleceğe Umut" adlı projesine katkı verdi.

Kante, önceki gece 2,5 yıllık sözleşmeye imzayı atarken, üzerinde "Hope fort he future %1" (Geleceğe Umut için yüzde 1) yazılı forma ile projeye desteğini gösterdi.



PROJEYE 14 MİLYON TL

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 34 yaşındaki yıldızın desteği 275 bin euro (14 milyon TL) oldu. Yarım sezon için 5,5 milyon, gelecek iki yılda 11'er milyondan 22 milyon olmak üzere toplam 27,5 milyon euro kazanacak Kante'nin maaşının yüzde 1'i 275 bin euroya denk geliyor.

GELECEĞE UMUT PROJESİ NEDİR?

Fenerbahçe'den 16 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Bundan böyle gerçekleştirilecek tüm Profesyonel Futbol A Takım transferlerinde, oyuncularımızın maaşlarının %1'i; dezavantajlı çocukların hayatına dokunacak, onların eğitimine, gelişimine ve geleceğine katkı sunacak bir destek programı için ayrılacaktır. Bu sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen yeni yapılacak futbolcu transferlerinde görüşmeler ilerletilmeyecektir" denilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.