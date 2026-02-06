05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-5
05 Şubat
Atalanta-Juventus
3-0
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-1
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Galatasaray'a Deniz Gül cevabı

Galatasaray, Deniz Gül için 10 milyon Euro isteyen Porto'yu pazarlıkla 7.5 milyona düşürdü.

calendar 06 Şubat 2026 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Deniz Gül cevabı
Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, yedek forvet arayışlarını sürdürüyor.

Bir süre önce gündeme gelen Deniz Gül için fiyat soran sarı-kırmızılılara Porto'dan 10 milyon Euro cevabı gelmişti. Portekiz ekibi ara transferin sonuna doğru bu rakamı 7.5 milyon Euro'ya düşürdü.

A Milli Takım havuzunda yer alan 21 yaşındaki golcü için Galatasaray son kararını vermedi.

Galatasaray, ara transferde olmazsa sezon sonunda yeniden nabız yoklayacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
