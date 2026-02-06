Galatasaray'a Deniz Gül cevabı

Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, yedek forvet arayışlarını sürdürüyor.
Bir süre önce gündeme gelen Deniz Gül için fiyat soran sarı-kırmızılılara Porto'dan 10 milyon Euro cevabı gelmişti. Portekiz ekibi ara transferin sonuna doğru bu rakamı 7.5 milyon Euro'ya düşürdü.
A Milli Takım havuzunda yer alan 21 yaşındaki golcü için Galatasaray son kararını vermedi.
Galatasaray, ara transferde olmazsa sezon sonunda yeniden nabız yoklayacak.
