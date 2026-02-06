Diego Simeone'den Ademola Lookman açıklaması!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Kral Kupası çeyrek finalinde Real Betis karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli teknik adam, hem takımın kolektif performansını hem de yeni transfer Ademola Lookman'ın oyuna yaptığı anında etkiyi övdü.
"KADROMUZDAKİ OYUNCULARDAN FARKLI BİR FUTBOLCU"
Nijeryalı hücumcunun performansına özel bir parantez açan Simeone, Lookman'ın farkını şu sözlerle anlattı:
"Özellikleri zaten her şeyi anlatıyor. Kadromuzdaki oyunculardan farklı bir futbolcu. Bire birde çok daha uzman, oyun kurulumuna da katkı verebiliyor. Bu da bize farklı pozisyonlarda oynama imkânı sağlıyor. Birbirimizi yavaş yavaş tanıyoruz ama bugün takım üzerinde çok olumlu bir etkisi oldu. Takım onu hissetti, o da kendini iyi hissetti. Umarım biz onu daha da geliştirebiliriz, o da bizi daha iyi bir takım haline getirir."
"KORNERDEN ATTIĞIMIZ GOL BİZE GÜVEN VERDİ"
Karşılaşmanın seyrini de değerlendiren Simeone, ilk golün ardından oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini vurguladı:
"Betis maça iyi başlamıştı ama kornerden attığımız gol bize güven verdi. O andan sonra nerelerde onlara zarar verebileceğimizi bulduk. Geçişler çok önemli hale geldi. İlk yarıda daha bitirici olduk, ikinci yarıda ise tempoyu hiç düşürmeden çok iyi bir maç çıkardık."
JULIAN ALVAREZ VE BARRIOS AÇIKLAMASI
Simeone, forma giymeyen oyuncuların durumuna da değindi. Julian Alvarez'in sağlık durumu hakkında şunları söyledi:
"Julian dün gece kendini iyi hissetmedi. Sabah gelip oynamak istedi ama maçın gerektirdiği güce sahip değildi. Doktorla birlikte oynamamasının daha doğru olduğuna karar verdik."
Orta sahadaki önemli isimlerden Pablo Barrios için ise:
"Pablo orta sahadaki en komple oyuncumuz. Bizim için çok önemli. Birkaç maç kaçıracağı bir sakatlığı var ama bu, forma bekleyen diğer oyuncular için bir fırsat olacak."
"BU GALİBİYET İSTEĞİMİZİ DEĞİŞTİRMEZ"
Sevilla'daki farklı galibiyetin takımın motivasyonunu artırıp artırmadığı sorusuna Simeone net yanıt verdi:
"Bu galibiyet ya da kötü bir maç oynamak, bizim kazanma isteğimizi değiştirmez. Önemli olan iyi bir maçı tamamlamış olmamız. Şimdi lig maçını düşünüp iyi şekilde dinleneceğiz."
YENİ TRANSFERLER İÇİN AÇIKLAMA
Arjantinli teknik adam, en çok memnun olduğu noktanın takım oyunu olduğunu vurgularken, yeni transferler Obed Vargas ve Rodrigo Mendoza için de umutlu konuştu:
"Genç, enerjik ve takıma yardım etmeye hevesli oyuncular. Futbolda yaş yoktur; iyi futbolcu vardır. Kim daha iyiyse o oynar."
"BENİ EN ÇOK MUTLU EDEN ŞEY..."
Simeone, Atletico Madrid'de 14 yıldır süren yükselen beklentiye de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Beni en çok mutlu eden şey, yıllar geçtikçe beklentinin artması. Bu, yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor."
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|20
|15
|4
|1
|47
|14
|49
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|42
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|13
|Antalyaspor
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|20
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|9