Göztepe'de sol bek için operasyon!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Göztepe, ara transferin bitmesine saatler kala atağa kalktı.



Kaptan İsmail Köybaşı'nın yaşadığı sakatlık sonrası sol bek hattında oluşan ciddi boşluk, yönetimi transferde acil adımlar atmaya yöneltti.



Savunmanın solunda sadece Amin Cherni'nin kalması risk olarak değerlendirildi. Bu doğrultuda Göztepe'nin; Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense forması giyen 20 yaşındaki sol bek Leo Derik, Bodrum FK'dan Cenk Şen, Fatih Karagümrük'ten Çağtay Kurukalıp ve Sivasspor'dan Emirhan Başyiğit'i listesine aldığı öğrenildi. Ayrıca Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Kazımcan Karataş için de nabız yoklandığı ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.



Leo Derik'in sözleşmesinin Haziran 2029'a kadar devam etmesi nedeniyle görüşmelerin kiralama ya da satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve şartların netleşmesi halinde sürecin kısa sürede sonuçlanabileceği ifade ediliyor.



Alternatif isimlerde sözleşme süreleri de karar sürecinde belirleyici olacak. Cenk Şen'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, kısa vadeli çözüm arayan yönetim için cazip bir seçenek sunarken, Çağtay Kurukalıp'ın kontratının 2027'de, Emirhan Başyiğit'in ise 2028'de sona erecek olması maliyet ve planlama açısından farklı senaryoları da gündeme getiriyor.



