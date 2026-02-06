Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka, takımın savunmada yaşadığı sorunlar ve özellikle Alperen Şengün'ün bu alandaki performansı hakkında açık ve net ifadeler kullandı.



Rockets'ın perşembe gecesi Charlotte Hornets'a karşı aldığı 109-99'luk mağlubiyetin ardından konuşan Udoka'ya, son iki maçta Alperen Şengün'ün pick-and-roll savunmalarında rakipler tarafından sürekli hedef alınması soruldu. Bu soru üzerine Udoka, Milli pivotla ilgili oldukça sert ve doğrudan bir yanıt verdi.



"Ben buraya geldiğimden beri bu durum böyleydi, yani bu anlamda farklı bir şey yok," diyen Udoka, sözlerini süslemeden Alperen'in savunmadaki zaaflarının yeni olmadığını vurguladı.



Alperen Şengün, Hornets karşısında Rockets adına son derece etkisiz bir performans sergiledi. 28 dakika sahada kalan genç uzun, yalnızca 11 şut denemesinde 3 isabet bulabildi ve maçı yedi sayıyla tamamladı. Hücumda pasif kalan Şengün, oyunun hiçbir bölümünde ritmini yakalayamadı.



Öte yandan Charlotte cephesinde Moussa Diabate, Alperen Şengün'ü net şekilde geride bırakan bir performansa imza attı. Hornets'ın genç uzunu, 5'te 3 isabetle yedi sayı üretirken 12 ribaunt alarak pota altında etkili oldu.



