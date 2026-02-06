06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün savunmasına eleştiri

Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka, takımın savunmada yaşadığı sorunlar ve özellikle Alperen Şengün'ün bu alandaki performansı hakkında açık ve net ifadeler kullandı.

calendar 06 Şubat 2026 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rockets'ın perşembe gecesi Charlotte Hornets'a karşı aldığı 109-99'luk mağlubiyetin ardından konuşan Udoka'ya, son iki maçta Alperen Şengün'ün pick-and-roll savunmalarında rakipler tarafından sürekli hedef alınması soruldu. Bu soru üzerine Udoka, Milli pivotla ilgili oldukça sert ve doğrudan bir yanıt verdi.

"Ben buraya geldiğimden beri bu durum böyleydi, yani bu anlamda farklı bir şey yok," diyen Udoka, sözlerini süslemeden Alperen'in savunmadaki zaaflarının yeni olmadığını vurguladı.

Alperen Şengün, Hornets karşısında Rockets adına son derece etkisiz bir performans sergiledi. 28 dakika sahada kalan genç uzun, yalnızca 11 şut denemesinde 3 isabet bulabildi ve maçı yedi sayıyla tamamladı. Hücumda pasif kalan Şengün, oyunun hiçbir bölümünde ritmini yakalayamadı.

Öte yandan Charlotte cephesinde Moussa Diabate, Alperen Şengün'ü net şekilde geride bırakan bir performansa imza attı. Hornets'ın genç uzunu, 5'te 3 isabetle yedi sayı üretirken 12 ribaunt alarak pota altında etkili oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
