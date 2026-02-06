06 Şubat
Enes Çelik: Herkesin gözü Bursapor'da

Son yıllarda eski günlerine geri dönmek yoğun çaba harcayan Bursaspor'da, başkan Enes Çelik açıklamalarda bulundu

calendar 06 Şubat 2026 13:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Enes Çelik: Herkesin gözü Bursapor'da
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, eski günlerine dönmek için çalışmalarına devam ediyor.

Takım bu zor günlerinde eskisinden daha güçlü bir şekilde birleşerek adeta tek vücut hareket etmeye devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET
Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ziyaretiyle gerçekleşti. Yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelen Bozbey, yeşil beyazlı takıma destek mesajı verdi. Ziyarette futbolcularla sohbet eden ve takımın Bursa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek başarı dileklerini ileten Bozbey, "Bursalı oyuncularımız da, Bursa dışından Bursaspor'a gelen oyuncularımız da bizim evladımızdır. İnşallah bu sezon, hiç ara vermeden bir üst lige hep birlikte çıkacağız. Ardından da 'Bekle bizi Süper Lig' diyoruz. İnşallah Süper Lig'de de Avrupa'da da adından söz ettiren, başarılarıyla öne çıkan bir Bursaspor sahalarda yer alacaktır. Tüm kent kenetlenmiş durumda. Yaklaşık 3,3 milyonluk Bursa, bu yolculukta takımın arkasında ve Bursaspor'u yakından takip ediyor. Bursa kentini, Bursa ismini en iyi şekilde temsil ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

ENES ÇELİK: HERKESİN GÖZÜ BURSASPOR'DA, ÇÜNKÜ EN YUKARIDA O VAR

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de kulüp ve kent arasındaki birlikteliğin önemine vurgu yaparken, kalan haftalarda takımın hedefi doğrultusunda kenetlenmiş bir yapı sergileyeceklerini ifade etti. Çelik, "Gerek inşaatlarımızda, gerek çevre revizeleri ve zemin düzenlemelerinde yanımızda olan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. El birliğiyle birçok eksik tamamlanıyor. Sahada futbolcu kardeşlerimiz ve hocamız mücadele ediyor, biz de dışarıda elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzde 12 maç var ve her biri ayrı önemli. Herkesin gözü Bursaspor'da çünkü en yukarıda Bursaspor var" diye konuştU.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
