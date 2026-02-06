06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Kayserispor'dan bir transfer daha: Joshua Brenet!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, sağ bek Joshua Brenet''i kadrosuna kattığını açıkladı

calendar 06 Şubat 2026 14:22 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 15:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Kayserispor.org.tr
Süper Lig'de küme düşme potasında bulunan Kayserispor, transfer tahtasının açılmasından sonra kadro yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak sağ bek Joshua Brenet'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; ''Joshua Brenet ile Kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki sağ bek, İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston FC'den takıma kazandırıldı.

PERFORMANS 

PSV altyapısından yetişen sağ bek, kariyerinde 21 gol 21 asist kaydetti.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
