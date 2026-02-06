Öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan başkent temsilcisinin teknik direktörü Diyadin, 9 Şubat Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi tam takım halinde çalıştıklarını, sakat oyuncuları olmadığını belirterek, "İnşallah maça kadar da bir problem çıkmaz, zorlu bir maç oynayacağız. Çok istekli, hiç olmadığı kadar şampiyonluk adına iddialı bir Fenerbahçe ile oynayacağız. Muhakkak zorlu bir maç olacak, bütün oyuncularımızla beraber bu zorlu deplasmanda her şeyimizle sahada olacağız, sahadan istediğimizi almaya çalışacağız." dedi.



''KENDİ OYUN FORMATIMIZLA SAHADA OLACAĞIZ''



Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle ilgili bir soru üzerine ise Diyadin, "Fenerbahçe, Galatasaray onlarda bu transferler bitmiyor zaten takip bile etmede zorlanıyoruz. Onun için çok oralara takılmadan biz kendi oyun formatımızla kendi motivasyonumuzla her şeyimizle o maça hazır olacağız. Maç maç gideceğiz, özellikle belli bir puan altındaki takımlar için her aldığı puan çok önemlidir. Maç maç...Her maçtan neler alabiliriz, neler yapabiliriz diye bakıyoruz onun için bu maçtan da beklentimiz var, inşallah istediğimizi alarak döneriz." diye konuştu.



Hafta içi Fenerbahçe 'ye konuk olacak Gençlerbirliğinde teknik patron Metin Diyadin ve kırmızı-siyahlı takım futbolcularından stoper Dimitris Goutas ile kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, özel bir eğitim kurumunda lise öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.