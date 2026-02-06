06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe maçı açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Teknik Direktörü Metin Diyadin, Metehan Mimaroğlu ve Goutas Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

calendar 06 Şubat 2026 16:31 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 16:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe maçı açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hafta içi Fenerbahçe'ye konuk olacak Gençlerbirliğinde teknik patron Metin Diyadin ve kırmızı-siyahlı takım futbolcularından stoper Dimitris Goutas ile kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, özel bir eğitim kurumunda lise öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

''HER ŞEYİMİZLE SAHADA OLACAĞIZ''

Öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan başkent temsilcisinin teknik direktörü Diyadin, 9 Şubat Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi tam takım halinde çalıştıklarını, sakat oyuncuları olmadığını belirterek, "İnşallah maça kadar da bir problem çıkmaz, zorlu bir maç oynayacağız. Çok istekli, hiç olmadığı kadar şampiyonluk adına iddialı bir Fenerbahçe ile oynayacağız. Muhakkak zorlu bir maç olacak, bütün oyuncularımızla beraber bu zorlu deplasmanda her şeyimizle sahada olacağız, sahadan istediğimizi almaya çalışacağız." dedi.

''KENDİ OYUN FORMATIMIZLA SAHADA OLACAĞIZ''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle ilgili bir soru üzerine ise Diyadin, "Fenerbahçe, Galatasaray onlarda bu transferler bitmiyor zaten takip bile etmede zorlanıyoruz. Onun için çok oralara takılmadan biz kendi oyun formatımızla kendi motivasyonumuzla her şeyimizle o maça hazır olacağız. Maç maç gideceğiz, özellikle belli bir puan altındaki takımlar için her aldığı puan çok önemlidir. Maç maç...Her maçtan neler alabiliriz, neler yapabiliriz diye bakıyoruz onun için bu maçtan da beklentimiz var, inşallah istediğimizi alarak döneriz." diye konuştu.
 GOUSTOS: "İYİ BİR SKOR ALACAĞIZ"

Başkent ekibinin tecrübeli stoperlerinden Dimitris Goutas da Fenerbahçe maçı gibi karşılaşmaların her zaman çok zorlu geçtiğini belirterek, "Deplasmanda oynayacağız, çok fazla koşmamız lazım, her top için bütün mücadelemizi ortaya koymamız lazım. Günümüzde olduğumuzda neler yapabildiğimizi gösteren bir takımız, iyi bir maç olacağını ve iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum." dedi.

"KANTE İYİ BİR OYUNCU AMA..."

Goutas, Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye ilişkin de, "Tabii ki bir transfer hiç bir takım için her şeyi değiştirmez. Biz ortaya koyacağımız mücadeleyi kesinlikle değiştirmeyeceğiz. N'Golo Kante iyi bir oyuncu ama Fenerbahçe'de bir çok iyi oyuncu var, kendi mücadelemizi ortaya koyacağız, bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzda iyi bir takım da olduğumuz için iyi bir skorla oradan ayrılacağız, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MİMAROĞLU: "PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ"

Gençlerbirliği'nin Trendyol Süper Lig'de son oynadığı Gaziantep FK maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Metehan Mimaroğlu ise, "Bizim için Fenerbahçe maçı tabii ki çok büyük önem taşıyor, oradan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi en azından olduğumuz konumda tutacak. Çok önemli bir maç, takımca böyle maçları iyi oynadığımızı düşünüyorum, Beşiktaş, Trabzonspor keza Galatasaray maçı bizim için çok iyi geçmişti. İnşallah bu maç da öyle çok iyi geçer. İstanbul'a puan veya puanlar almak için gideceğiz." şeklinde konuştu.

MİMAROĞLU: "LİGDE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"

Metehan Mimaroğlu, başkent ekibinin Trendyol Süper Lig'deki bu sezonki durumuna yönelik de, "Öncelikle hedefimiz kesinlikle bu ligde kalıcı olmak, biliyorsunuz 3-4 sene sonra ulaşılmış bir şampiyonluk ve hak edilmiş bir Süper Lig konumu şuan, bundan da aşağısını düşünmek istemiyorum. Burada sonuna kadar kalıcı olmaya çalışacağız, Gençlerbirliği armasını bu ligde eski haline döndürmek istiyoruz, bunun için de sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu sezon da bunu başaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, 9 Şubat Pazartesi günü Chobani Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.