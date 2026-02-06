06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u kiraladı

Çaykur Rizespor, AEK forması giyen Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 06 Şubat 2026 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
 
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Yunanistan Süper Lig ekibi AEK'de forma giyen ve anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen Pierrot, Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
 
Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Haiti A Milli Takımı'nda 47 maçta 33 gol atan 1,94 metre boyundaki deneyimli forvet, bu sezon AEK formasıyla 21 maçta 4 gol attı. Yeni transferimiz Frantzdy Pierrot'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
