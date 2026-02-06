Karşıyaka'dan amatör sözleşme!

Ara transfer döneminin son haftasında eski futbolcularına olan 3,5 milyon TL'ye yakın kesinleşmiş borcu yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer yasağı alan Karşıyaka, İlyas Ural'ı amatör sözleşmeyle renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcunun yeşil-kırmızılılara maliyeti amatöre dönmeyi kabul ettiği için arttı.



Kariyerinde Batman Petrolspor, Çankaya SK, Karaman FK, Nevşehir Belediyesi ve Mardin 1969 Spor kulüplerinde de oynayan, 2022'de Batman Petrol, geçen sezon Mardin 1969'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan İlyas'ın bahis soruşturmasında aldığı 3 aylık ceza da sona erdi.



İlyas cezası nedeniyle Kasım ayından beri forma giymedi. Ara transferin son gününde kadro dışı kalan golcü Hamza Küçükköylü'yle yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, 25 yaş üzerinde 5 futbolcu kontenjanını İlyas'la doldurdu. Ara transferde 7 futbolcu gönderen İzmir ekibi, 6 takviye yaptı.

