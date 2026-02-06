06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Karşıyaka'dan amatör sözleşme!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı ekibi Karşıyaka ara transferde son olarak kadrosuna dahil ettiği Mazıdağı Fosfatspor'dan 29 yaşındaki stoper İlyas Ural'ın lisansını çıkardı.

calendar 06 Şubat 2026 17:50
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Karşıyaka'dan amatör sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminin son haftasında eski futbolcularına olan 3,5 milyon TL'ye yakın kesinleşmiş borcu yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer yasağı alan Karşıyaka, İlyas Ural'ı amatör sözleşmeyle renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcunun yeşil-kırmızılılara maliyeti amatöre dönmeyi kabul ettiği için arttı.

Kariyerinde Batman Petrolspor, Çankaya SK, Karaman FK, Nevşehir Belediyesi ve Mardin 1969 Spor kulüplerinde de oynayan, 2022'de Batman Petrol, geçen sezon Mardin 1969'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan İlyas'ın bahis soruşturmasında aldığı 3 aylık ceza da sona erdi.

İlyas cezası nedeniyle Kasım ayından beri forma giymedi. Ara transferin son gününde kadro dışı kalan golcü Hamza Küçükköylü'yle yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, 25 yaş üzerinde 5 futbolcu kontenjanını İlyas'la doldurdu. Ara transferde 7 futbolcu gönderen İzmir ekibi, 6 takviye yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
