06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki hamlelerinin ardından UEFA'ya bildirilen kadrosuna üç yeni ismi ekledi.

calendar 06 Şubat 2026 19:23 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 19:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği yeni kadro belli oldu.
 
UEFA'nın sitesinde yer alan kadroya göre sarı-lacivertli takımın devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif listede yer aldı.
 
Dün oynanan Erzurumspor FK mücadelesinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, ara transferde alınan Mert Günok ve Anthony Musaba'nın kadroda olmayacağını belirtmişti.
 
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle 19 Şubat'ta iç sahada, 26 Şubat'ta ise deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu şu şekilde:
 
Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Boran Eligüzel, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Yasir Boz, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Chedif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.