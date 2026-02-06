G.Saray'da sürpriz ayrılık: Kazımcan Karataş

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı
Devre arasında 5 transfer yapan Sarı-Kırmızılılar'da Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in ardından sürpriz bir ayrılık daha yaşandı.
HT Spor'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.
Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan Kazımcan Karataş 2 asist yaptı.
