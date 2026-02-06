06 Şubat
Beşiktaş için İstanbul'da: Devis Vasquez

Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş için İstanbul'da: Devis Vasquez
Mert Günok'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi bitirdi.

Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ!

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'a geldi.

27 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

OSCAR CORDOBA'DAN ONAYLI

Beşiktaş'ın Kolombiyalı efsane kalecisi Oscar Cordoba, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Devis Vasquez'i beğendiğini ve Boca Juniors'a transfer önerisinde bulunduğunu açıklamıştı.

Oscar Cordoba o dönem yaptığı açıklamada "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yaz Roma'ya bonservissiz olarak gelen Kolombiyalı kaleci, şu ana kadar Roma formasıyla resmi bir maça çıkmadı.



KARİYERİ

Vasquez, İtalya'da üç sezon Milan, Empoli ve şimdi de Roma forması giydi. Toskana ekibiyle Serie A'da ilk kez forma giydi ve 2024/25 sezonunda 32 maça çıktı, altı maçta kalesini gole kapattı.



