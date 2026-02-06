06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan ligde kalma mücadelesi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezona kötü başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının son maçını kazanarak "çıkış" yakalamayı hedefliyor.

calendar 06 Şubat 2026 11:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan ligde kalma mücadelesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de 15 yıldır mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 2025-26 sezonunun ilk haftasında Astor Enerji Şanlıurfa'ya 77-63, ikinci haftada ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne deplasmanda 90-44 mağlup oldu.

Sezondaki 12 haftada sadece Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşısında galibiyet elde edebilen Balıkesir temsilcisi, ilk yarının son maçında 7 Şubat Cumartesi günü Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor "kentten" destek bekliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.