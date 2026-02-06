Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan ligde kalma mücadelesi

Süper Lig'de 15 yıldır mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 2025-26 sezonunun ilk haftasında Astor Enerji Şanlıurfa'ya 77-63, ikinci haftada ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne deplasmanda 90-44 mağlup oldu.
Sezondaki 12 haftada sadece Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşısında galibiyet elde edebilen Balıkesir temsilcisi, ilk yarının son maçında 7 Şubat Cumartesi günü Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda sürdürüyor.
Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor "kentten" destek bekliyor.
