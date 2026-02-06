06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Aliağa FK, kupada umduğunu bulamadı

İzmir temsilcisi Aliağa FK, tarihinde ilk kez kaldığı Türkiye Kupası gruplarında hayal kırıklığına uğradı

calendar 06 Şubat 2026 12:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışından kopmayan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez yer aldığı gruplarda umduğunu bulamadı. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar 3'üncü hafta maçında Süper Lig ekibi Konyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Samsunspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Iğdır FK ile eşleşen Aliağa FK 1 puan toplayabildi.

Bir diğer Süper Lig takımı Samsunspor'a da evinde 6-2 yenilen Aliağa FK, Iğdır FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Son hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Aliağa Futbol bu maçın ardından kupa defterini resmen kapatacak. Teknik direktör Polat Çetin üst lig takımlarıyla aralarında güç farkı olduğunu belirterek, "Bizim amacımız keyif vermekti. Aldığımız sonuçlar farklı oldu. Ancak biz lige odaklanacağız ve sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz" dedi.

LİGDE FİKSTÜR AVANTAJI VAR

Aliağa Futbol ligde bu hafta sonunda Somaspor'u misafir edecek. Ligde grubunda son 4 maçını kazanan Aliağa ekibi fikstürde avantajlı periyoda da girdi. Üst üste 4 maçına İzmir'de çıkacak Aliağa FK, bu periyotta önündeki 6 maçın 2'sinden ise Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İY ligden çekildiği için hükmen 3 puan alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
