Türk futbolunda haftanın programı

Türk futbolunda heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Futbolda; Trendyol Süper Lig'de 21, Trendyol 1. Lig'de 24, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta 25, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta maçlarının programı şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor
20.00 Samsunspor-Trabzonspor
8 Şubat Pazar:
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
Trendyol 1.Lig
7 Şubat Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor
13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK
19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler
8 Şubat Pazar:
13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor
19.00 Manisa FK-Boluspor
9 Şubat Pazartesi :
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor
13.00 Muşspor-Menemen FK
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Mardin 1969
15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Bursaspor
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyespor-Güzide Gebzespor
15.00 Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklal
15.00 Aliağa Futbol-Somaspor
Beyaz Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Batman Petrolspor-Seza Çimento Elazığspor
13.00 GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor
13.00 Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-İskenderunspor
15.00 Altınordu-MKE Ankaragücü
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor
15.00 Muğlaspor-Sultan Su inegölspor
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK
15.00 Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928
TFF 3. Lig
1. Grup:
8 Şubat Pazar:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Çorluspor 1947
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Yıldırımspor
15.00 Yalova FK 77-Astor Enerji Çankayaspor
15.00 Kestel Çilekspor-Edirnespor
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Bulvarspor-İnegöl Kafkasspor
15.00 Polatlı 1926-İnkılap Futbol
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri
15.00 Silivrispor-Galata
2. Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Kırıkkale FK-12 Bingölspor
13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Erciyes 38 Futbol
13.00 Silifke Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Niğde Belediyesispor
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Eti Gübre Mazidağı Fosfatspor
13.00 Karaköprü Belediyespor-Diyarbekirspor
13.00 Kilis 1984-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor
3. Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor
13.00 Orduspor 1967-52 Orduspor
13.00 1926 Bulancakspor-Tokat Belediyespor
13.00 Çayelispor-Düzce Cam Düzcespor
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Pazarspor
13.00 Sebat Gençlikspor-Giresunspor
13.00 Amasyaspor-TCH Group Zonguldakspor
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karabük İdmanyurdu
4. Grup:
8 Şubat Pazar:
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Karşıyaka
15.00 Alanya 1221 Futbol-Kütahyaspor
15.00 Afyonspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor
15.00 Oktay Uşakspor-Eksişehirspor
17.00 Altay-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Nazillispor-Söke 1970 SK
17.00 İzmir Çoruhluspor-Tire 2021 FK
Futbolda; Trendyol Süper Lig'de 21, Trendyol 1. Lig'de 24, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta 25, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta maçlarının programı şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor
20.00 Samsunspor-Trabzonspor
8 Şubat Pazar:
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
Trendyol 1.Lig
7 Şubat Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor
13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK
19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler
8 Şubat Pazar:
13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor
19.00 Manisa FK-Boluspor
9 Şubat Pazartesi :
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor
13.00 Muşspor-Menemen FK
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Mardin 1969
15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Bursaspor
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyespor-Güzide Gebzespor
15.00 Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklal
15.00 Aliağa Futbol-Somaspor
Beyaz Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Batman Petrolspor-Seza Çimento Elazığspor
13.00 GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor
13.00 Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-İskenderunspor
15.00 Altınordu-MKE Ankaragücü
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor
15.00 Muğlaspor-Sultan Su inegölspor
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK
15.00 Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928
TFF 3. Lig
1. Grup:
8 Şubat Pazar:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Çorluspor 1947
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Yıldırımspor
15.00 Yalova FK 77-Astor Enerji Çankayaspor
15.00 Kestel Çilekspor-Edirnespor
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Bulvarspor-İnegöl Kafkasspor
15.00 Polatlı 1926-İnkılap Futbol
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri
15.00 Silivrispor-Galata
2. Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Kırıkkale FK-12 Bingölspor
13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Erciyes 38 Futbol
13.00 Silifke Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Niğde Belediyesispor
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Eti Gübre Mazidağı Fosfatspor
13.00 Karaköprü Belediyespor-Diyarbekirspor
13.00 Kilis 1984-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor
3. Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor
13.00 Orduspor 1967-52 Orduspor
13.00 1926 Bulancakspor-Tokat Belediyespor
13.00 Çayelispor-Düzce Cam Düzcespor
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Pazarspor
13.00 Sebat Gençlikspor-Giresunspor
13.00 Amasyaspor-TCH Group Zonguldakspor
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karabük İdmanyurdu
4. Grup:
8 Şubat Pazar:
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Karşıyaka
15.00 Alanya 1221 Futbol-Kütahyaspor
15.00 Afyonspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor
15.00 Oktay Uşakspor-Eksişehirspor
17.00 Altay-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Nazillispor-Söke 1970 SK
17.00 İzmir Çoruhluspor-Tire 2021 FK