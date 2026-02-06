06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Türk futbolunda haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 21, Trendyol 1. Lig'de 24, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta 25, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta maçları ile heyecan devam ediyor

calendar 06 Şubat 2026 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 10:15
Haber: TFF, Fotoğraf: AA
Türk futbolunda haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk futbolunda heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Futbolda; Trendyol Süper Lig'de 21, Trendyol 1. Lig'de 24, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta 25, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta maçlarının programı şu şekilde:
 Trendyol Süper Lig

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor

20.00 Samsunspor-Trabzonspor 

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 

Trendyol 1.Lig

7 Şubat Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor

13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK 

19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler 

8 Şubat Pazar:

13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor

19.00 Manisa FK-Boluspor 

9 Şubat Pazartesi :

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK

 

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

8 Şubat Pazar:

13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor

13.00 Muşspor-Menemen FK 

13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Mardin 1969 

15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Bursaspor 

9 Şubat Pazartesi:

15.00 Arkent Arnavutköy Belediyespor-Güzide Gebzespor

15.00 Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklal

15.00 Aliağa Futbol-Somaspor

 

Beyaz Grup:

8 Şubat Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Seza Çimento Elazığspor

13.00 GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor 

13.00 Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor 

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-İskenderunspor 

15.00 Altınordu-MKE Ankaragücü 

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor 

15.00 Muğlaspor-Sultan Su inegölspor 

9 Şubat Pazartesi:

15.00 Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK 

15.00 Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928 

 

TFF 3. Lig

1. Grup:

8 Şubat Pazar:

15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Çorluspor 1947

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Yıldırımspor 

15.00 Yalova FK 77-Astor Enerji Çankayaspor 

15.00 Kestel Çilekspor-Edirnespor 

9 Şubat Pazartesi:

13.00 Bulvarspor-İnegöl Kafkasspor 

15.00 Polatlı 1926-İnkılap Futbol 

15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri 

15.00 Silivrispor-Galata 

 

2. Grup:

8 Şubat Pazar:

13.00 Kırıkkale FK-12 Bingölspor

13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Erciyes 38 Futbol 

13.00 Silifke Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor 

13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Niğde Belediyesispor 

9 Şubat Pazartesi:

13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol

13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Eti Gübre Mazidağı Fosfatspor 

13.00 Karaköprü Belediyespor-Diyarbekirspor 

13.00 Kilis 1984-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor 

 

3. Grup:

8 Şubat Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor

13.00 Orduspor 1967-52 Orduspor 

13.00 1926 Bulancakspor-Tokat Belediyespor 

13.00 Çayelispor-Düzce Cam Düzcespor 

9 Şubat Pazartesi:

13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Pazarspor 

13.00 Sebat Gençlikspor-Giresunspor 

13.00 Amasyaspor-TCH Group Zonguldakspor 

13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karabük İdmanyurdu 

 

4. Grup:

8 Şubat Pazar:

15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Karşıyaka 

15.00 Alanya 1221 Futbol-Kütahyaspor 

15.00 Afyonspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor 

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor 

15.00 Oktay Uşakspor-Eksişehirspor

17.00 Altay-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar 

9 Şubat Pazartesi:

15.00 Nazillispor-Söke 1970 SK 

17.00 İzmir Çoruhluspor-Tire 2021 FK 

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.