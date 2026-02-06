Türk futbolunda haftanın programı

Türk futbolunda heyecan hız kesmeden devam ediyor.



Futbolda; Trendyol Süper Lig'de 21, Trendyol 1. Lig'de 24, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta 25, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta maçlarının programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig



7 Şubat Cumartesi:



14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor



20.00 Samsunspor-Trabzonspor



8 Şubat Pazar:



14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir



17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe



17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray



20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor



9 Şubat Pazartesi:



17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor



20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa



20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği



Trendyol 1.Lig



7 Şubat Cumartesi:



13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor



13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor



16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK



19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler



8 Şubat Pazar:



13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK



13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor



16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK



16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor



19.00 Manisa FK-Boluspor



9 Şubat Pazartesi :



20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK







- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:



8 Şubat Pazar:



13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor



13.00 Muşspor-Menemen FK



13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Mardin 1969



15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Bursaspor



9 Şubat Pazartesi:



15.00 Arkent Arnavutköy Belediyespor-Güzide Gebzespor



15.00 Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklal



15.00 Aliağa Futbol-Somaspor







Beyaz Grup:



8 Şubat Pazar:



13.00 Batman Petrolspor-Seza Çimento Elazığspor



13.00 GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor



13.00 Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor



15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-İskenderunspor



15.00 Altınordu-MKE Ankaragücü



15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor



15.00 Muğlaspor-Sultan Su inegölspor



9 Şubat Pazartesi:



15.00 Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK



15.00 Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928







TFF 3. Lig



1. Grup:



8 Şubat Pazar:



15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Çorluspor 1947



15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Yıldırımspor



15.00 Yalova FK 77-Astor Enerji Çankayaspor



15.00 Kestel Çilekspor-Edirnespor



9 Şubat Pazartesi:



13.00 Bulvarspor-İnegöl Kafkasspor



15.00 Polatlı 1926-İnkılap Futbol



15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri



15.00 Silivrispor-Galata







2. Grup:



8 Şubat Pazar:



13.00 Kırıkkale FK-12 Bingölspor



13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Erciyes 38 Futbol



13.00 Silifke Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor



13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Niğde Belediyesispor



9 Şubat Pazartesi:



13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol



13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Eti Gübre Mazidağı Fosfatspor



13.00 Karaköprü Belediyespor-Diyarbekirspor



13.00 Kilis 1984-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor







3. Grup:



8 Şubat Pazar:



13.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor



13.00 Orduspor 1967-52 Orduspor



13.00 1926 Bulancakspor-Tokat Belediyespor



13.00 Çayelispor-Düzce Cam Düzcespor



9 Şubat Pazartesi:



13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Pazarspor



13.00 Sebat Gençlikspor-Giresunspor



13.00 Amasyaspor-TCH Group Zonguldakspor



13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karabük İdmanyurdu







4. Grup :



8 Şubat Pazar:



15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Karşıyaka



15.00 Alanya 1221 Futbol-Kütahyaspor



15.00 Afyonspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor



15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor



15.00 Oktay Uşakspor-Eksişehirspor



17.00 Altay-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar



9 Şubat Pazartesi:



15.00 Nazillispor-Söke 1970 SK



17.00 İzmir Çoruhluspor-Tire 2021 FK











