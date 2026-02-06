06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Altay'a FIFA'dan müjdeli haber

İzmir temsilcisi Altay, eski oyuncuları ile yaşadığı ödeme sebepleri kaynaklı puan silme cezalarını savuşturdu

calendar 06 Şubat 2026 12:28
Haber: DHA - AA, Fotoğraf: DHA
Altay'a FIFA'dan müjdeli haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta aldığı -6 puan silme cezasıyla düşme hattına gerileyen Altay, FIFA'da davalık olduğu 3 eski yabancı oyuncusundan bu hafta gelme tehlikesi bulunan diğer puan silme cezalarını savuşturdu.

Siyah-beyazlı yönetim, takımın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda 7 maçta forma giyen Fildişi Sahilli Serge Aka ve kulüpte 4 sezon görev yapan Hollandalı Kappel ile alacaklarını öteleme konusunda el sıkışıp sözleşme imzaladı. Altay formasıyla 2020'de 1'inci Lig'de 2 maça çıkıp kulüple davalık olunca alacaklarını tahsil etmek için FIFA'dan Altay'ın küme düşürülmesini talep eden Brezilyalı William De Amorim de geri adım atarak beklemeyi tercih etti.

YENİ CEZALARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sanal medyada katıldığı bir canlı yayında büyük uğraşlar sonrası eski yabancı oyuncularla anlaşarak -12 puan silme ve küme düşürülme cezalarının şimdilik önüne geçtiklerini dile getirdi. Başkan Kanlı, bu futbolcuların kulübün durumunu yakından takip ettiğini, Bölgesel Amatör Lig'e düşmeleri halinde ödemelerin gerçekleşmeyeceğini anlatmaları üzerine Aka, Kappel ve Amorim'in sağduyulu davranarak kulübe ek süre verdiğini ifade etti. Sadece bu 3 isme 2 milyon Euro'ya yakın borcu olan Altay, bu hamlelerle derin bir nefes aldı.

Altay'da anlaşmaya yanaşmayan eski Polonyalı kaleci Adam Stachowiak geçen hafta -6 puan silme cezasına neden olmuştu. Siyah-beyazlı takım 6 puanı silinince ligde düşme hattına gerilemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.