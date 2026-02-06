06 Şubat
Nets, Cam Thomas'ı serbest bıraktı

Brooklyn Nets, şutör guard Cam Thomas'ı serbest bıraktığını açıkladı.

calendar 06 Şubat 2026 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bu hamleyle birlikte Thomas, sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçti.

Cam Thomas artık kadrosunda boşluk bulunan herhangi bir takımla sözleşme imzalayabilecek. Oyuncunun menajerliğini Jason Ranne yürütüyor.

Thomas, bu sezon Brooklyn'e, bir yıllık 6 milyon dolarlık "qualifying offer"ı kabul ederek geri dönmüş ve uzun süren kısıtlı serbest oyuncu sürecini sonlandırmıştı.

Bu sezon Nets formasıyla 24 maça çıkan Thomas, maç başına 24.2 dakika süre alarak 15.6 sayı, 1.8 ribaunt ve 3.1 asist ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
