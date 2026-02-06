Brooklyn Nets, şutör guard Cam Thomas'ı serbest bıraktığını açıkladı.



Bu hamleyle birlikte Thomas, sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçti.



Cam Thomas artık kadrosunda boşluk bulunan herhangi bir takımla sözleşme imzalayabilecek. Oyuncunun menajerliğini Jason Ranne yürütüyor.



Thomas, bu sezon Brooklyn'e, bir yıllık 6 milyon dolarlık "qualifying offer"ı kabul ederek geri dönmüş ve uzun süren kısıtlı serbest oyuncu sürecini sonlandırmıştı.



Bu sezon Nets formasıyla 24 maça çıkan Thomas, maç başına 24.2 dakika süre alarak 15.6 sayı, 1.8 ribaunt ve 3.1 asist ortalamaları yakaladı.



