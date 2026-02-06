Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: 'Bizde Kante'den iyi oyuncular var'

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, 9 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yle oynayacakları Süper Lig maçı öncesi HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BİZDE KANTE'DEN İYİ FUTBOLCULAR VAR"
N'Golo Kante'nin transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakmak; "Kante, dünya futbolunda önemli bir isim ve yeri var. Ama Gençlerbirliği Başkanı olarak söylüyorum, bizde Kante'den daha iyi futbolcular var" dedi.
"İYİ OLAN PAZARTESİ GÖRÜLECEK"
Fenerbahçe maçı için konuşan Çakmak, "İyi olan pazartesi günü görülecek, iyi olan da kazanacak." ifadelerini kullandı.
