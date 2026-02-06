06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: "Bizde Kante'den iyi oyuncular var"

Fenerbahçe maçı öncesi konuşan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, dikkat çeken ifadeler kullandı.

calendar 06 Şubat 2026 18:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: 'Bizde Kante'den iyi oyuncular var'
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, 9 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yle oynayacakları Süper Lig maçı öncesi HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZDE KANTE'DEN İYİ FUTBOLCULAR VAR"

N'Golo Kante'nin transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakmak; "Kante, dünya futbolunda önemli bir isim ve yeri var. Ama Gençlerbirliği Başkanı olarak söylüyorum, bizde Kante'den daha iyi futbolcular var" dedi.

"İYİ OLAN PAZARTESİ GÖRÜLECEK"

Fenerbahçe maçı için konuşan Çakmak, "İyi olan pazartesi günü görülecek, iyi olan da kazanacak." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
