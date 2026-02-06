Fenerbahçe'den geleceğe yatırım: Ali Demirbilek

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala, Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.
Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor forması giyen 17 yaşındaki Ali Demirbilek'i kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.
1'i Süper Lig olmak üzere 11 resmi maçta forma giydi. 2009 doğumlu futbolcu, bu süreçte 1 de gol katkısında bulundu.
