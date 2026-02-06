06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

Beşiktaşi Devis Vasquez'i açıkladı

Beşiktaş, Devis Vasquez'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı!

calendar 06 Şubat 2026 23:34 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 23:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaşi Devis Vasquez'i açıkladı
Beşiktaş, bugün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Devis Vasquez'le anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı kalecinin transferi için İtalya'nın Roma ekibiyle sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya varıldı.

Kulüp, transfer duyurusunda, "Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez, gün içinde İstanbul'a gelmişti.

İtalya'nın Roma kentinden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kulüp yetkilileri karşılamıştı.




KARİYERİ

Futbola, Kolombiya'nın İnternacional Palmira ekibinde başlayan Vasquez; Patriotas, Inter Bogota, Llaneros ve Guarani formalarını giydikten sonra İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu. Vasquez, Milan'da yarım sezon forma giydikten sonra sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'de kiralık oynadı.

Sezon başında Roma'ya transfer olan Kolombiyalı eldiven, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.



OSCAR CORDOBA'DAN ONAYLI

Beşiktaş'ın Kolombiyalı efsane kalecisi Oscar Cordoba, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Devis Vasquez'i beğendiğini ve Boca Juniors'a transfer önerisinde bulunduğunu açıklamıştı.

Oscar Cordoba o dönem yaptığı açıklamada "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." ifadelerini kullandı.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
