Beşiktaşi Devis Vasquez'i açıkladı

Beşiktaş, bugün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Devis Vasquez'le anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı kalecinin transferi için İtalya'nın Roma ekibiyle sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya varıldı.
Kulüp, transfer duyurusunda, "Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez, gün içinde İstanbul'a gelmişti.
İtalya'nın Roma kentinden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kulüp yetkilileri karşılamıştı.
KARİYERİ
Futbola, Kolombiya'nın İnternacional Palmira ekibinde başlayan Vasquez; Patriotas, Inter Bogota, Llaneros ve Guarani formalarını giydikten sonra İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu. Vasquez, Milan'da yarım sezon forma giydikten sonra sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'de kiralık oynadı.
Sezon başında Roma'ya transfer olan Kolombiyalı eldiven, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.
OSCAR CORDOBA'DAN ONAYLI
Beşiktaş'ın Kolombiyalı efsane kalecisi Oscar Cordoba, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Devis Vasquez'i beğendiğini ve Boca Juniors'a transfer önerisinde bulunduğunu açıklamıştı.
Oscar Cordoba o dönem yaptığı açıklamada "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." ifadelerini kullandı.
