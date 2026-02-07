06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

Fred - Başakşehir transferi olmadı!

Ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, Başakşehir'in maaşının yüzde 50'sinin Fenerbahçe tarafından karşılanması şartını içeren Fred transferi görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

calendar 06 Şubat 2026 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fred - Başakşehir transferi olmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



RAMS Başakşehir'in, Fenerbahçe forması giyen Fred için ara transfer döneminde temaslarda bulunduğu ancak transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

2 Ocak'ta başlayan ve 36 gün süren ara transfer ve tescil dönemi sona ererken, taraflar arasındaki görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmadı.

Görüşmelerde Başakşehir cephesinin, Fred'in transferinin gerçekleşmesi halinde maaşının yüzde 50'lik bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep ettiği ifade edildi.

Başakşehir'in bu şartına karşılık Fenerbahçe yönetiminin ara transfer dönemi içerisinde net bir adım atmaması sonrası transfer dosyası kapandı.

Ara transferin sona ermesiyle birlikte Fred'in sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe forması giymeye devam etmesi kesinlik kazandı.

BU SEZON FRED

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun, daha önce ara transfer döneminde ailevi nedenler ve çocuklarının eğitimi sebebiyle İstanbul'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyordu. Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.