Fred - Başakşehir transferi olmadı!

RAMS Başakşehir'in, Fenerbahçe forması giyen Fred için ara transfer döneminde temaslarda bulunduğu ancak transferin gerçekleşmediği öğrenildi.
2 Ocak'ta başlayan ve 36 gün süren ara transfer ve tescil dönemi sona ererken, taraflar arasındaki görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmadı.
Görüşmelerde Başakşehir cephesinin, Fred'in transferinin gerçekleşmesi halinde maaşının yüzde 50'lik bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep ettiği ifade edildi.
Başakşehir'in bu şartına karşılık Fenerbahçe yönetiminin ara transfer dönemi içerisinde net bir adım atmaması sonrası transfer dosyası kapandı.
Ara transferin sona ermesiyle birlikte Fred'in sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe forması giymeye devam etmesi kesinlik kazandı.
BU SEZON FRED
Öte yandan Brezilyalı futbolcunun, daha önce ara transfer döneminde ailevi nedenler ve çocuklarının eğitimi sebebiyle İstanbul'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyordu. Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
