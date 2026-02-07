06 Şubat
Milli atıcılar, Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2 madalya daha kazandı

Milli atıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda takım halinde birer altın ve bronz madalya kazandı.

calendar 07 Şubat 2026 01:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Milli atıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda takım halinde birer altın ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentindeki organizasyonda erkekler 18 yaş altı havalı tabanca disiplininde Durdu Ahmet Konuş, Muhammed Can Özdemir ve Eren Kalfa'dan oluşan milli takım, 1126 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Ahmet Oğuz Sayar, Mehmet Ali Kaya ve Burhan Yusuf Çizmecioğlu'ndan oluşan milli takım ise 16 yaş altı erkekler havalı tabanca kategorisinde 1106 puanla bronz madalya kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
