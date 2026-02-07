06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

Bandırmaspor, Mamadou Fall'u kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, tecrübeli kanat oyuncusu Mamadou Fall'u sezon sonuna kadar geçici transferle kadrosuna dahil etti.

calendar 07 Şubat 2026 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bandırmaspor, Mamadou Fall'u kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mamadou Fall'un geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.
 
Bordo-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sezon sonuna kadar takıma dahil edildiği bildirildi.
 
Açıklamada, "Süper Lig tecrübesi, hızı ve hücum hattındaki etkili oyunuyla tanıdığımız başarılı kanat oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Mamadou Fall'a 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Bandırmaspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Fall, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de uzun süre görev yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
