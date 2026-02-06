06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
0-0DA
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
1-030'
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
0-028'
06 Şubat
Verona-Pisa
0-045'
06 Şubat
Metz-Lille
0-044'
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-267'

Amedspor, Dilhan Demir'i kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

calendar 06 Şubat 2026 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amedspor, Dilhan Demir'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
 
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dilhan Demir'in transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
 
Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dilhan Demir'i Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Dilhan Demir, 2025-2026 sezon sonuna kadar Amedspor forması giyecektir. Dilhan Demir'e başarılarla dolu bir dönem diliyor, bu transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.