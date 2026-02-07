06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

2026 Kış Olimpiyatları'nda ilk müsabakalar yapıldı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda açılış seremonisi öncesinde curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında ilk müsabakalar oynandı.

calendar 07 Şubat 2026 00:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Kış Olimpiyatları'nda ilk müsabakalar yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 3 disiplinde müsabakalar yapıldı.
 
İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi öncesi sporcular, curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında mücadele etti.
 
Curling karışık çiftler maçlarında Büyük Britanya, İsveç'i 7-4, Güney Kore'yi 8-2 yendi. İtalya, İsviçre'yi 12-4, Estonya'yı 7-4 mağlup etti. ABD'nin Kanada'yı 7-5 ve Çekya'yı 8-1 yendiği günün maçlarında Norveç ise İsveç'i 9-0'lık skorla geçti.
 
Kadınlar buz hokeyinde Japonya, Fransa'yı 3-2, İsviçre ise Çekya'yı 4-3 mağlup etti.
 
Ayrıca sporcular, artistik buz pateni takımlar yarışmalarında performanslarını sergiledi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.