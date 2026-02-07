06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

Muriqi'den Barcelona'ya Lewandowski yanıtı

Vedat Muriqi, Barcelona'nın "Lewy vs Muriqi" paylaşımına esprili bir şekilde yanıt verdi. İşte detaylar...

calendar 07 Şubat 2026 01:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Muriqi'den Barcelona'ya Lewandowski yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, 7 Şubat Cumartesi günü 18.15'te Mallorca'yı ağırlayacak.

Maç öncesi Barcelona, sosyal medyasında "Lewy vs Muriqi" paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımın ardından Vedat Muriqi'den esprili bir yanıt geldi:

"Lewy ile rekabet edebilecek çok az forvet var... Ve ben onlardan biri değilim ama teşekkürler "

Ligde lider durumda bulunan Barcelona, 55 puanla zirvede yer alıyor. Mallorca ise 24 puanla 14. sırada bulunuyor.

Bu sezon performanslarına bakıldığında Vedat Muriqi 21 maçta 15 gol ve 1 asistle dikkat çekerken, Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski 27 maçta 12 gol ve 3 asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
