Muriqi'den Barcelona'ya Lewandowski yanıtı

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, 7 Şubat Cumartesi günü 18.15'te Mallorca'yı ağırlayacak.



Maç öncesi Barcelona, sosyal medyasında "Lewy vs Muriqi" paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımın ardından Vedat Muriqi'den esprili bir yanıt geldi:



"Lewy ile rekabet edebilecek çok az forvet var... Ve ben onlardan biri değilim ama teşekkürler "



Ligde lider durumda bulunan Barcelona, 55 puanla zirvede yer alıyor. Mallorca ise 24 puanla 14. sırada bulunuyor.



Bu sezon performanslarına bakıldığında Vedat Muriqi 21 maçta 15 gol ve 1 asistle dikkat çekerken, Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski 27 maçta 12 gol ve 3 asist kaydetti.



