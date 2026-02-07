Emmanuel Agbadou: 'Taraftarımız ne istiyorsa ben oyum'

Ara transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Beşiktaş 'ta Emmanuel Agbadou transferi açıklandı.

Transferin duyurulduğu videoda açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli stoper "Ben Emmanuel Agbadou. Kendimi her zaman kararlılıkla tanımlarım. Savaşçıyım. İstikrarlıyım. Tutkuluyum. Taraftarımız ne istiyorsa ben oyum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş tarafından paylaşılan bir başka videoda ise tecrübeli stoper "Zaman şimdi. Zaman dolduğunda, Emmanuel oradadır." sözleriyle karmaşık bir mesaj gönderdi.