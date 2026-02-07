06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

G.Saray, Kazımcan'ı Başakşehir'e kiraladı

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcusu Kazımcan Karataş'ın Başakşehir'e kiralandığını açıkladı.

calendar 06 Şubat 2026 20:11 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 01:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
G.Saray, Kazımcan'ı Başakşehir'e kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı

Devre arasında 5 transfer yapan Sarı-Kırmızılılar'da Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in ardından sürpriz bir ayrılık daha yaşandı.

KAZIMCAN, BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ

Sarı kırmızılılar, genç sol beki Kazımcan Karataş'ı da Başakşehir'e gönderdi. 23 yaşındaki oyuncu sezonun kalanı Başakşehir'de geçirecek. 

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar RAMS Başakşehir'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.




BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.