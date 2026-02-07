06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

Amedspor'da üç ayrılık birden gerçekleşti

Amed Sportif Faaliyetler, Yunus Tarhan ile sözleşmesini feshederken, Veysel Sapan'ı Serikspor'a, Andre Poko'yu ise SMS Grup Sarıyer'e kiralık olarak gönderdi.

calendar 07 Şubat 2026 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, oyuncularından Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı, Veysel Sapan'ı Serikspor'a, Andre Poko'yu ise SMS Grup Sarıyer'e kiraladı.
 
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yunus Tarhan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirmiştir. Yunus Tarhan'a, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Profesyonel Futbol A Takımı kalecilerimizden Veysel Sapan Serikspor ile, futbolcumuz Andre Poko ise SMS Grup Sarıyer ile yarım sezonluk kiralık transfeleri konusunda anlaşmaya varmıştır. Sapan ve Poko'ya yeni kulüplerinde başarılar dileriz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
