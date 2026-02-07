06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

Fenerbahçe'den gençlik hamlesi! Antalyaspor'dan 5 takviye

Fenerbahçe, Antalyaspor forması giyen 5 genç oyuncu ile sözleşme imzaladı.

06 Şubat 2026 17:32 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 02:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım konusunda dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor altyapısında forma giyen 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Ali Demirbilek, Üveys Yasir Sayık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Muhammed Baver Yorumlaz ve Cengiz Saidoğlu'nu renklerine bağladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akademimizde yetişerek A Takım seviyesine kadar yükselen futbolcumuz Ali Demirbilek ile altyapımızda gelişim süreçlerini başarıyla sürdüren Üveys Yasir Satık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Muhammed Baver Yorulmaz ve Cengiz Saidoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transferi hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Gerçekleşen transferler kapsamında kulübümüzün, futbolcularımızın ilerleyen dönemlerde gerçekleşebilecek muhtemel transferlerinden doğacak hakları saklıdır. Bu transferler, kulübümüzün altyapıya verdiği önemin; doğru planlama ve sürdürülebilir futbol anlayışının somut bir göstergesi niteliğindedir. Armamızı taşıdıkları uzun yıllar boyunca gösterdikleri emek, disiplin ve gelişim azmi için genç oyuncularımıza teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar diliyoruz.

Altyapımızdan yetişen sporcularımızın ulusal ve uluslararası düzeyde futbola kazandırılması ve tüm yönleriyle topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesi, kulübümüzün temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, futbolcularımızın gelişim sürecinde emeği bulunan tüm altyapı antrenörlerimize, teknik kadromuza ve sporcularımızın ailelerine ayrıca teşekkür ederiz. Antalyaspor Futbol Akademisi, Türk futboluna değer katmaya ve genç yetenekler yetiştirmeye kararlılıkla devam edecektir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
