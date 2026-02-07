Galatasaray'dan 5 transfere 9 milyon euro

Galatasaray Futbol Takımı "ara" adlandırılan sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde renklerine 5 oyuncu bağladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına direkt katıldı.
Ligde 20. haftaya 49 puanla en üst sırada giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda ise İtalya ekibi Juventus ile eşleşti.
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, ara transferde 5 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.
Galatasaray, İspanya'nın Girona takımından Kolombiyalı Yaser Asprilla, İtalya ekibi Napoli'den Hollandalı Noa Lang ve Almanya "devi" Bayern Münih'ten Fransız Sacha Boey'in bonservisini kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia'dan Gine-Bissaulu Renato Nhaga ile Almanya takımı Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i de bonservisiyle transfer etti.
- Kasasından 9 milyon 350 bin euro çıkacak
Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplam 9 milyon 350 bin euro bedel ödeyecek.
Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular şunlar:
- Lang ve Asprilla ile kanat rotasyonu derinliği
Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın bonservsini zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralayarak kanat rotasyonu alternatifini çoğalttı.
Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılı ekip, Lang ile Asprilla'nın transferiyle kanat rotasyonuna çeşitlilik kattı.
- Gençlere yöneldi
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yaş ortalaması 21,8 oldu.
Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 18 yaşındaki Renato Nhaga ile Can Armando Güner'i, 22 yaşındaki Yaser Asprilla'yı, 25 yaşındaki Sacha Boey'i ve 26 yaşındaki Noa Lang'ı kadrosuna kattı.
Ligin ilk yarısında forma şansı verdiği oyuncuların yaş ortalaması 26,85 olan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle takımı gençleştirdi.
- Boey, geri döndü
Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'i Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten sezon sonuna kadar kiraladı.
Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Boey'i, 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin euro bedel ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık yeniden kadrosuna kattı.
Galatasaray'da 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Boey, sarı-kırmızılı formayla 83 maçta 4 gol kaydetti.
- Gidenler
Galatasaray, bu dönemde iki oyuncusunu kiralık gönderirken iki futbolcusunun da sözleşmesini feshetti.
Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Eyüp Aydın'ın geçici transferi için Kasımpaşa ile anlaştı. Kazımcan Karataş'ı da RAMS Başakşehir'e kiralayan Galatasaray, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile anlaşarak bu iki oyuncuyla yollarını ayırdı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına direkt katıldı.
Ligde 20. haftaya 49 puanla en üst sırada giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda ise İtalya ekibi Juventus ile eşleşti.
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, ara transferde 5 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.
Galatasaray, İspanya'nın Girona takımından Kolombiyalı Yaser Asprilla, İtalya ekibi Napoli'den Hollandalı Noa Lang ve Almanya "devi" Bayern Münih'ten Fransız Sacha Boey'in bonservisini kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia'dan Gine-Bissaulu Renato Nhaga ile Almanya takımı Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i de bonservisiyle transfer etti.
- Kasasından 9 milyon 350 bin euro çıkacak
Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplam 9 milyon 350 bin euro bedel ödeyecek.
Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular şunlar:
|Oyuncu
|Geldiği takım
|Sözleşme süresi
|Maliyet (Euro)
|Noa Lang
|Napoli (İtalya)
|Sezon sonuna kadar kiralık
|2 milyon
|Yaser Asprilla
|Girona (İspanya)
|Sezon sonuna kadar kiralık
|Bedelsiz
|Renato Nhaga
|Casa Pia (Portekiz)
|4,5 yıl
|6,5 milyon
|Can Armando Güner
|Borussia Mönchengladbach (Almanya)
|4,5 yıl
|350 bin
|Sacha Boey
|Bayern Münih (Almanya)
|Sezon sonuna kadar kiralık
|500 bin
|Toplam
|9,35 milyon
Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın bonservsini zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralayarak kanat rotasyonu alternatifini çoğalttı.
Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılı ekip, Lang ile Asprilla'nın transferiyle kanat rotasyonuna çeşitlilik kattı.
- Gençlere yöneldi
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yaş ortalaması 21,8 oldu.
Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 18 yaşındaki Renato Nhaga ile Can Armando Güner'i, 22 yaşındaki Yaser Asprilla'yı, 25 yaşındaki Sacha Boey'i ve 26 yaşındaki Noa Lang'ı kadrosuna kattı.
Ligin ilk yarısında forma şansı verdiği oyuncuların yaş ortalaması 26,85 olan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle takımı gençleştirdi.
- Boey, geri döndü
Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'i Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten sezon sonuna kadar kiraladı.
Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Boey'i, 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin euro bedel ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık yeniden kadrosuna kattı.
Galatasaray'da 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Boey, sarı-kırmızılı formayla 83 maçta 4 gol kaydetti.
- Gidenler
Galatasaray, bu dönemde iki oyuncusunu kiralık gönderirken iki futbolcusunun da sözleşmesini feshetti.
Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Eyüp Aydın'ın geçici transferi için Kasımpaşa ile anlaştı. Kazımcan Karataş'ı da RAMS Başakşehir'e kiralayan Galatasaray, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile anlaşarak bu iki oyuncuyla yollarını ayırdı.