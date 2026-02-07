07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
13:30
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
13:30
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Galatasaray'dan 5 transfere 9 milyon euro

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu 5 yeni futbolcu ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplam 9 milyon 350 bin euro bedel ödedi.

07 Şubat 2026 11:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan 5 transfere 9 milyon euro
Galatasaray Futbol Takımı "ara" adlandırılan sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde renklerine 5 oyuncu bağladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına direkt katıldı.

Ligde 20. haftaya 49 puanla en üst sırada giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda ise İtalya ekibi Juventus ile eşleşti.

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, ara transferde 5 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray, İspanya'nın Girona takımından Kolombiyalı Yaser Asprilla, İtalya ekibi Napoli'den Hollandalı Noa Lang ve Almanya "devi" Bayern Münih'ten Fransız Sacha Boey'in bonservisini kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia'dan Gine-Bissaulu Renato Nhaga ile Almanya takımı Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i de bonservisiyle transfer etti.

- Kasasından 9 milyon 350 bin euro çıkacak

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplam 9 milyon 350 bin euro bedel ödeyecek.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular şunlar:


Oyuncu Geldiği takım Sözleşme süresi Maliyet (Euro)
Noa Lang Napoli (İtalya) Sezon sonuna kadar kiralık 2 milyon
Yaser Asprilla Girona (İspanya) Sezon sonuna kadar kiralık Bedelsiz
Renato Nhaga Casa Pia (Portekiz) 4,5 yıl 6,5 milyon
Can Armando Güner Borussia Mönchengladbach (Almanya) 4,5 yıl 350 bin
Sacha Boey Bayern Münih (Almanya) Sezon sonuna kadar kiralık 500 bin
Toplam     9,35 milyon
- Lang ve Asprilla ile kanat rotasyonu derinliği

Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın bonservsini zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralayarak kanat rotasyonu alternatifini çoğalttı.

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılı ekip, Lang ile Asprilla'nın transferiyle kanat rotasyonuna çeşitlilik kattı.

- Gençlere yöneldi

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yaş ortalaması 21,8 oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 18 yaşındaki Renato Nhaga ile Can Armando Güner'i, 22 yaşındaki Yaser Asprilla'yı, 25 yaşındaki Sacha Boey'i ve 26 yaşındaki Noa Lang'ı kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında forma şansı verdiği oyuncuların yaş ortalaması 26,85 olan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle takımı gençleştirdi.

- Boey, geri döndü

Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'i Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten sezon sonuna kadar kiraladı.

Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Boey'i, 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin euro bedel ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık yeniden kadrosuna kattı.

Galatasaray'da 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Boey, sarı-kırmızılı formayla 83 maçta 4 gol kaydetti.

- Gidenler

Galatasaray, bu dönemde iki oyuncusunu kiralık gönderirken iki futbolcusunun da sözleşmesini feshetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Eyüp Aydın'ın geçici transferi için Kasımpaşa ile anlaştı. Kazımcan Karataş'ı da RAMS Başakşehir'e kiralayan Galatasaray, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile anlaşarak bu iki oyuncuyla yollarını ayırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
