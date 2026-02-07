Galatasaray'da tepki çeken ayrılık!

Galatasaray'da transferin son gününde bir ayrılık gerçekleşti.
BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI
Sarı-kırmızılılar, Kazımcan Karataş'ı Başakşehir'e gönderdi. 23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Başakşehir'de kiralık olarak forma giyecek.
ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ
Galatasaray'da Kazımcan'ın ayrılığı taraftarın tepkisine yol açtı. Eren Elmalı'nın cezalı ve Ismail Jakobs'un sakat olduğu dönemde forma şansı bulan Kazımcan Karataş, forma şansını iyi değerlendirdi ve oynadığı maçlarda öne çıkan bir performans ortaya koydu.
"YANLIŞ KARAR"
Galatasaraylı taraftarlar, genç futbolcunun ayrılığını yanlış bir karar olarak değerlendirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kazımcan'ın ayrılığı konusunda sosyal medyadan birçok yorum yaptı.
Kazımcan Karataş, Galatasaray'da bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI
Sarı-kırmızılılar, Kazımcan Karataş'ı Başakşehir'e gönderdi. 23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Başakşehir'de kiralık olarak forma giyecek.
ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ
Galatasaray'da Kazımcan'ın ayrılığı taraftarın tepkisine yol açtı. Eren Elmalı'nın cezalı ve Ismail Jakobs'un sakat olduğu dönemde forma şansı bulan Kazımcan Karataş, forma şansını iyi değerlendirdi ve oynadığı maçlarda öne çıkan bir performans ortaya koydu.
"YANLIŞ KARAR"
Galatasaraylı taraftarlar, genç futbolcunun ayrılığını yanlış bir karar olarak değerlendirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kazımcan'ın ayrılığı konusunda sosyal medyadan birçok yorum yaptı.
Kazımcan Karataş, Galatasaray'da bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.