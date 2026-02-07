07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
0-023'
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-125'
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürmeye devam ediyor!

EuroLeague 27. haftanın ardından son şampiyon Fenerbahçe Beko, bir maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

calendar 07 Şubat 2026 12:33 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 13:37
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürmeye devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasını 2'de 2 ile tamamlayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer almaya devam etti.

Fenerbahçe, 26. haftada İspanya ekibi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yenerken, 27. haftada ise konuk olduğu Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 92-90 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetine imza attı.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı.

EFES, KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEDİ

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan lacivert-beyazlı takım, çift maç haftasını 2'de 2 ile geçti.

Anadolu Efes, 26. haftada konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 107-90 üstünlük kurarak Avrupa Ligi'nde 9 maç sonra kazanmayı başardı.

Lacivert-beyazlılar, 27. haftada ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 92-82 yendi ve bu sezon EuroLeague'de ikinci kez sahadan peş peşe galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 19'undan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, 19. basamakta yer aldı.

ERGİN ATAMAN'IN ÖĞRENCİLERİ DEPLASMANDA MAĞLUP

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, çift maç haftasında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Yunanistan temsilcisi, 26. haftada ağırladığı İspanya'nın Real Madrid takımını 82-81 mağlup etti.

Milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Panathinaikos, 27. haftada ise Sırbistan ekibi Partizan'a deplasmanda 78-62 yenildi.

EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Panathinaikos AKTOR, geride kalan 27 haftada 16 galibiyet ve 11 yenilgi sonucunda averajla 8. sırada bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.