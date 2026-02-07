Beşiktaş-Alanyaspor rekabetinde 20. randevu

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş , rakibiyle 20. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 19 maçın 10'unu siyah-beyazlılar, 4'ünü Antalya temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 35 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 21 gol kaydetti.

- Beşiktaş, son 5 maçta galip gelemedi

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise "Dolmabahçe"de ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Bu sezonun ilk yarısında ise oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.

- İstanbul'daki 10. maç

İki takım "Dolmabahçe"de 10. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul'da oynanan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 7-1 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçlardan biri ise 1-1'lik skorla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 21, Alanyaspor 7 gol kaydetti.

- Farklı skorlar

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetleri Beşiktaş elde etti.

İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022, Alanya'da 2016-2017'deki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Alanyaspor ise toplam 4 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-2024 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.

Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 19 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.