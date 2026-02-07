07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
0-023'
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-126'
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Beşiktaş-Alanyaspor rekabetinde 20. randevu

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle 20. kez karşılaşacak.

calendar 07 Şubat 2026 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş-Alanyaspor rekabetinde 20. randevu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle 20. kez karşı karşıya gelecek.
 
Ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 19 maçın 10'unu siyah-beyazlılar, 4'ünü Antalya temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.
 
Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 35 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 21 gol kaydetti.
 
- Beşiktaş, son 5 maçta galip gelemedi
 
Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.
 
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise "Dolmabahçe"de ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.
 
Bu sezonun ilk yarısında ise oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.
 
Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.
 
- İstanbul'daki 10. maç
 
İki takım "Dolmabahçe"de 10. kez karşı karşıya gelecek.
 
İstanbul'da oynanan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 7-1 üstünlüğü bulunuyor.
 
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçlardan biri ise 1-1'lik skorla sona erdi.
 
Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 21, Alanyaspor 7 gol kaydetti.
 
- Farklı skorlar
 
İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetleri Beşiktaş elde etti.
 
İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022, Alanya'da 2016-2017'deki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
 
Alanyaspor ise toplam 4 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-2024 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.
 
Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 19 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.