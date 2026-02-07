Galatasaray'da Frattesi 6 maçla kaçtı!

Galatasaray'da Inter forması giyen Davide Frattesi ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılarda direktör Okan Buruk Frattesi'yi istedi.
İtalyan oyuncuyla anlaşıldıktan sonra sarı-kırmızılılar Inter'e teklif yaptı. Galatasaray, '10 maç oynarsa opsiyon devreye girsin' dedi. Inter ise '4 maçta oynarsa bonservisini alın' diye diretti.
Bu nedenle anlaşma sağlanamadı, transfer gerçekleşmedi.
Ara transfer döneminde İngiltere'den Bournemouth'un da gündemine gelen 26 yaşındaki Davide Frattesi, takımdan ayrılmadı ve Inter'de kaldı.
Inter forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Frattesi, 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılarda direktör Okan Buruk Frattesi'yi istedi.
İtalyan oyuncuyla anlaşıldıktan sonra sarı-kırmızılılar Inter'e teklif yaptı. Galatasaray, '10 maç oynarsa opsiyon devreye girsin' dedi. Inter ise '4 maçta oynarsa bonservisini alın' diye diretti.
Bu nedenle anlaşma sağlanamadı, transfer gerçekleşmedi.
Ara transfer döneminde İngiltere'den Bournemouth'un da gündemine gelen 26 yaşındaki Davide Frattesi, takımdan ayrılmadı ve Inter'de kaldı.
Inter forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Frattesi, 3 asist yaptı.