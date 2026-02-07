George Gardi: 'Doğruluk payı yok!'

Galatasaray'ın son yıllardaki transferlerinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, hakkındaki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Gardi, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
George Gardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Son zamanlarda Türk medyasında adımın geçtiği çok sayıda haberi açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum.
Ne yazık ki, verilen bilgilerin hiçbirinde en ufak bir doğruluk payı olmayıp; adım yalnızca karalama amacıyla kullanılmaktadır.
Adımı karalamak ve kamuoyunu manipüle etmek için kullanan herkese karşı yasal işlem başlatması için avukatıma tam yetki verdim."
"BAŞKA MENAJER TANIMAM"
Gardi için çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Galatasaray ile transfer toplantısı yapan Gardi'nin, "Artık her şeyi ben yapacağım. Başka menajer tanımam" sözlerini sarf ettiği ve bu sözlerin başkan Dursun Özbek'i kızdırdığı öne sürülmüştü.
