07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
13:30
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
13:30
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

91 transferin 58'i yurtdışından!

Ara transfer döneminin sonunda 91 transfer gerçekleşen Süper Lig'de, 58 oyuncu yurtdışından ligimize katıldı

calendar 07 Şubat 2026 11:31
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
91 transferin 58'i yurtdışından!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de transfer sezonunun bitmesiyle ilginç bir istatistik de oluştu

Süper Lig takımları, ara transfer döneminde oyuncu tercihlerinin çoğunu yurt dışından yana kullandı.

Süper Lig'deki 18 kulübün 16'sı bu dönemde kadrolarına 91 oyuncu dahil etti. Bu futbolculardan 58'i yurt dışından, 33'ü Türkiye'den transfer edildi.

YURT DIŞINDAN EN FAZLA TRANSFER EYÜPSPOR VE KARAGÜMRÜK'TEN

Süper Lig takımları arasında yurt dışından en fazla oyuncuyu Eyüpspor ve Fatih Karagümrük getirdi.

Her iki takım da ara transfer döneminde kadrosunu yurt dışından 8 futbolcuyla güçlendirdi. Ara transferde Eyüpspor 13, Fatih Karagümrük ise 9 futbolcu transfer etti.

Ara transferde kadrosuna 5 takviye yapan Galatasaray'ın ise bütün transferlerini yurt dışından yapması dikkati çekti.

GURBETÇİ TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kasımpaşa'dan yetişip Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Beşiktaş'ın kadrosuna dahil edildi.

Almanya'da doğumlu Can Armando Güner ile Hollanda'da doğumlu Elayis Tavsan da Türkiye'ye transfer oldu.

Can Armando Güner Galatasaray ile sözleşme imzalarken, Elayis Tavsan ise Samsunspor'la anlaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.