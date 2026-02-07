91 transferin 58'i yurtdışından!

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonunun bitmesiyle ilginç bir istatistik de oluştu



Süper Lig takımları, ara transfer döneminde oyuncu tercihlerinin çoğunu yurt dışından yana kullandı.



Süper Lig'deki 18 kulübün 16'sı bu dönemde kadrolarına 91 oyuncu dahil etti. Bu futbolculardan 58'i yurt dışından, 33'ü Türkiye'den transfer edildi.



YURT DIŞINDAN EN FAZLA TRANSFER EYÜPSPOR VE KARAGÜMRÜK'TEN



Süper Lig takımları arasında yurt dışından en fazla oyuncuyu Eyüpspor ve Fatih Karagümrük getirdi.



Her iki takım da ara transfer döneminde kadrosunu yurt dışından 8 futbolcuyla güçlendirdi. Ara transferde Eyüpspor 13, Fatih Karagümrük ise 9 futbolcu transfer etti.



Ara transferde kadrosuna 5 takviye yapan Galatasaray'ın ise bütün transferlerini yurt dışından yapması dikkati çekti.



GURBETÇİ TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ



Kasımpaşa'dan yetişip Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Beşiktaş'ın kadrosuna dahil edildi.



Almanya'da doğumlu Can Armando Güner ile Hollanda'da doğumlu Elayis Tavsan da Türkiye'ye transfer oldu.



Can Armando Güner Galatasaray ile sözleşme imzalarken, Elayis Tavsan ise Samsunspor'la anlaştı.



