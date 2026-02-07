Hatayspor'da, transferin son günü 3 isim birden

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda; 24 yaşındaki sol kanat Ensar Arslan, 22 yaşında libero Halil Can Cemali ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Abdulahi Danjuma ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi
