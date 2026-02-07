07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
13:30
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
13:30
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Hatayspor'da, transferin son günü 3 isim birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 3 isim ile birden sözleşme imzalandığını duyurdu

calendar 07 Şubat 2026 10:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hatayspor'da, transferin son günü 3 isim birden
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda; 24 yaşındaki sol kanat Ensar Arslan, 22 yaşında libero Halil Can Cemali ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Abdulahi Danjuma ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi

  
