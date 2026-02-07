Kevin Danois ve Patrick Zabi, Galatasaray'a pahalı geldi

Ara transfer döneminde uzun süre yeni bir orta saha arayan Galatasaray, iki futbolcudan maliyet nedeniyle vazgeçti.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Auxerre'den Kevin Danois ile Reims'ten Patrick Zabi'yi istedi.
İki genç orta saha için de yönetim kulüpleriyle görüştü ancak anlaşma olmadı. Galatasaray, iki futbolcu için de istenen en az 20 milyon euro'luk bonservisler sonrası transferden vazgeçti.
Reims forması giyen 19 yaşındaki Patrick Zabi, sezon sonu için Paris FC'ye transfer oldu. Paris FC, takıma yeni sezonda katılacak Zabi için 25 milyon euro bonservis ödeyecek.
