Fenerbahçe taraftarlarını endişeye düşüren sonuç

Fenerbahçe , ara transfer döneminde beklenen santrfor hamlesini gerçekleştiremedi ve hücum hattını büyük bir riske soktu.

Bu başarısızlığın başlıca sorumlusu olarak Futbol Direktörü Devin Özek gösteriliyor.

Özek'in kadro planlamasındaki hataları, yabancı kontenjanı yönetimindeki yetersizlikleri ve transfer pazarındaki başarısızlıkları, sarı-lacivertlileri ikinci yarı öncesi zor durumda bıraktı.

BAŞKAN DA RAHATSIZ

Yeni santrfor alınmadığı gibi eldeki Jhon Duran ve En-Nesyri de gitti.

Özek, ayrılması planlanan oyunculara kulüp bulmakta yetersiz kaldı ve bu durum, yeni transferlere kapıyı kapattı.

Orta sahaya N'Golo Kante, Guendouzi, kanada da Musaba gibi yıldızlar alındı, forvet göz ardı edildi.

Sözcü Gazetesi'nde İrfan Yirmibeş'in haberine göre Başkan Sadettin Saran'ın da Özek'ten rahatsız olduğu bildirildi.