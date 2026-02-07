07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-055'
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
0-013'
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Alper Potuk'un yeni adresi belli oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 4 oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı. 1. Lig ekibi, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk'la da sözleşme imzaladı

calendar 07 Şubat 2026 13:56
Haber: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye Süper Lig'de transfer sezonu 6 Şubat itibarıyla sona erdi.

Süper Lig'de transfer sezonun sona ermesine saatler kala, TFF 1. Lig ekibi Sipay Bodrum FK 4 transfer birden açıkladı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda; UAE Pro Ligi ekiplerinden Ajman Cub forması giyen Dino Hotic ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nden Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile 2,5 yıl, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen Yunus Tarhan ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı da paylaşımda kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
