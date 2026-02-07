07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-055'
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
0-013'
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Eski NFL oyuncusu hakkında şok iddia!

Amerikan Futbolu Ligi eski oyuncusu Darron Lee, kız arkadaşını öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

calendar 07 Şubat 2026 15:26
Eski NFL oyuncusu hakkında şok iddia!
NFL eski oyuncusu Darron Lee hakkında şok edici bir gözaltı kararı verildi.
Amerikan Futbolu Ligi (NFL) eski oyuncusu hakkında "kız arkadaşını öldürme" şüphesiyle gözaltına alındı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan ve delilleri karartmakla suçlanan 31 yaşındaki Lee'nin 11 Şubat'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.

DİSİPLİNSİZ HAREKETLERİ SONUCUNDA KADRO DIŞI KALMIŞTI

Hamilton Bölgesi Şerif Ofisi'nin açıklamasında "Ön bulgular, kurbanın ölümünün bir cinayet sonucu olduğunu göstermektedir." denildi.

New York Jets tarafından 2016 yılında ilk turda seçilen Lee, NFL'deki son maçına 2020'de Buffalo Bills formasıyla çıktı. Lee'nin Jets ile yaptığı 4 yıllık sözleşme, disiplinsizlik ve düşük performans gerekçesiyle 2019 yılında feshedildi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI 

Super Bowl'u 2020 yılında kazanan Kansas City Chiefs kadrosunda yer alsa da maçta forma giymeyen Lee, 2023 yılında darp ve aile içi şiddet suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
