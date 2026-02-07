Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sarıyer, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 61. dakikada Moustapha Camara kaydetti.
Sarıyer'de Emre Yeşilyurt, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından ligde iki hafta sonra kazanan Sarıyer, 30 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti üç maça yükselen Sivasspor da 30 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Sarıyer, Pendikspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Van Spor'u ağırlayacak.
