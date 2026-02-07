07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-050'
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
0-08'
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Ayşegül Ay, yeni şampiyonluklar için çalışıyor

Karaman'da yaşayan milli ju jitsu sporcusu Ayşegül Ay, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği derecelerin ardından hedefini dünya şampiyonluğuna çevirdi.

calendar 07 Şubat 2026 15:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayşegül Ay, yeni şampiyonluklar için çalışıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli ju jitsu sporcusu Ayşegül Ay, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için çalışıyor.
 
Karaman'da yaşayan 18 yaşındaki Ayşegül, dövüş sporları antrenörü babası Mehmet Ay'dan etkilenerek 6 yaşında spora başladı.
 
İlerleyen yıllarda ju jitsu ve muaythai sporlarına yönelen Ayşegül Ay, iki branşta da çok sayıda Türkiye derecesi elde etti.
 
Son olarak 2025 yılının ağustos ayında Hırvatistan'da yapılan Avrupa NoGi Ju Jitsu Şampiyonası'nda üçüncü olan Ayşegül Ay, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ediyor.
 
- Babası spor hayatına yön verdi
 
Ayşegül Ay, AA muhabirine, 6 yaşında bu yana babasının antrenörlüğünde çalışmalara devam ettiğini söyledi.
 
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye devam etmek istediğini belirten Ayşegül, şunları kaydetti:
 
"Dövüş sporlarına antrenör babam sayesinde başladım. İlk müsabakama 12 yaşında çıktım. O zamandan bu yana çeşitli organizasyonlarda dereceler yaptım. Milli sporcu olmak gurur vericiydi. Ülkeme madalya getirdiğim için çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder ve birçok şampiyonluk alabilirim. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Hem ailem hem ülkem adına gurur duyulacak şeyler yapmak istiyorum."
 
Ayşegül, babasıyla yaptıkları antrenmanların sert geçtiğini ama bunun karşılığını en iyi şekilde aldıklarını dile getirdi.
 
Babasının izinden gidip yeni sporcular yetiştirmek istediğini vurgulayan Ayşegül Ay, şöyle konuştu:
 
"Her gün antrenman yapıyorum. Babam sevgi dolu birisi ama söz konusu spor olunca çok disiplinli biri. Antrenmanda acıması yok. Antrenmandan bazen ağlayarak bazen sürünerek çıkıyoruz ama bunların sonuçları gerçekten çok güzel oluyor. Onun dışında küçük öğrencilerime ders veriyorum. İleride onlara örnek bir antrenör olmak istiyorum. Bu yüzden babamdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onun gibi olmak için çabalıyorum. O benim rol modelim."
 
- Hayallerini kızıyla gerçeğe dönüştürüyor
 
Antrenör Mehmet Ay da 15 yaşında spora başladığını ancak imkansızlıklar yüzünden ilerleyen yıllarda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.
 
Şimdilerde kurduğu salonda kızını ve yeni sporcuları yetiştirdiğini anlatan Ay, "Ayşegül çok hırslı ve tekniği geniş bir sporcu. Dünya şampiyonu olabilecek kapasitesi var. Disiplinli şekilde çalışarak yüksek yerleri hedefliyoruz. Kızımın başarılı olmasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum. Ringde eli havaya kalktığında güzel bir duygu oluyor. Kızımın hayallerimi gerçekleştirmesi beni o kadar çok mutlu ediyor ki, dünyalar benim oluyor." ifadelerini kullandı.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.