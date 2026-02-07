Corinthians, Hugo Souza için gelen Beşiktaş teklifini reddetti

Corinthians, kaleci Hugo Souza için Beşiktaş 'tan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.

Siyah-beyazlıların yaptığı teklif, kulüp yönetimi tarafından kabul edilmedi.

Hugo Souza'nın menajerliğini yapan OTB Sports, teklifin 4 Şubat'ta Corinthians'a iletildiğini ve bunun son haftalarda reddedilen ikinci resmi teklif olduğunu açıkladı.

Daha önce İtalya temsilcisi Milan'ın da oyuncu için yaptığı teklif Corinthians tarafından reddedilmişti.

Transfer iddiası ilk olarak ESPN tarafından gündeme getirildi. Menajerler, kalecinin şu aşamada Corinthians'tan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

27 yaşındaki kalecinin Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor. Kulüp, oyuncunun ekonomik haklarının %60'ına sahip. Hugo Souza'nın yurt dışı transferi için belirlenen serbest kalma bedeli ise 100 milyon Euro.

Yetkililer, olası bir transferin ancak Dünya Kupası sonrasında gündeme gelebileceğini ifade etti.