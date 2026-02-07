07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-053'
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
0-011'
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Cüneyt Çakır'a tarihi görev!

Eski FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupasında görevli olacağını açıkladı

calendar 07 Şubat 2026 12:01 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 15:21
Cüneyt Çakır'a tarihi görev!
Eski FIFA Hakemi ve Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, "Milliyet ile Futbol Gündemi" oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

''DÜNYA KUPASI YÖNETİCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİM''

ABD, Kanada ve Meksika'nn ortaklaşa düzenleyecekleri 2026 Dünya Kupası'nda yöneticilik yapacağını söyleyen 49 yaşındaki Çakır, "Bugün bana bir telefon geldi. Dünya Kupası'nda yönetici olarak görevlendirildiğimi söylediler. Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hayallerimden biri buydu. Bu hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. İlk defa bir Türk büyük organizasyonda yöneticilik yapacak" diye konuştu.

İLKLERİN ADAMI

2014 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan Çakır, 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finali'nde Barcelona-Juventus maçını yöneterek bu arenada finalde görev yapan ilk Türk hakem olmuştu.

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası organizasyonunda da ilk defa bir Türk yönetici olacak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
