Rizespor'da, Galatasaray öncesi tek eksik

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar akşamı sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 20 puanla 12'nci sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.
RİZESPOR'DA TEK EKSİK
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.
